Piccoli Cantori di Milano alla Befana del clochard dei City Angels

Sarà presente anche il Coro dei Piccoli Cantori di Milano, diretto da Laura Marcora, alla tradizionale Befana del clochard, organizzata - come ogni Epifania - dai City Angels presso l’Hotel Principe di Savoia. Per un giorno i bambini del Coro si trasformeranno in piccoli camerieri per servire un pasto caldo ai 200 senzatetto - tra anziani poveri e rifugiati - che stanno vivendo un momento di seria difficoltà economica.



Il Coro dei Piccoli Cantori, inoltre, regalerà a tutti i presenti un sorriso e un momento di serenità intonando - in un breve concerto - i brani più celebri del suo repertorio classico.



Con loro anche molti personaggi dello spettacolo tra cui il gastronomo e conduttore televisivo Edoardo Raspelli con l’attrice “amica degli animali” Maura Anastasia; i cantautori Marco Ferradini e Alberto Fortis; il cabarettista e attore Stefano Chiodaroli; il pianista Giovanni Nuti, il cantautore Marco Ligabue; gli Alta Moda e Annalisa Cantando.



Laura Marcora, direttrice del Coro:’’ Siamo molto felici di partecipare per la prima volta ad un’iniziativa di solidarietà così importante per la città di Milano. Colgo l’occasione per ringraziare Mario Furlan e la Presidente Daniela Javarone che hanno voluto i bambini del Coro in questo giorno di solidarietà e partecipazione comune’’. Il curriculum artistico dei Piccoli Cantori di Milano vanta già una serie di importanti e prestigiose partecipazioni a celebrazioni pubbliche. Gli ottanta bambini fra i 5 e i 13 anni che lo compongono sono stati infatti già ospiti al Parlamento Europeo, al Quirinale per i “150 anni” dell’Unità d’Italia, alla cerimonia di inaugurazione e chiusura di Expo 2015 e hanno partecipato all’evento di accensione dell’albero di Natale in Piazza Duomo del 6 dicembre scorso.