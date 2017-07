Pier Galli (Salotto): occasione importante i 150 anni della Galleria

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - “Per noi ristoratori ed esercenti è un onore poter celebrare i 150 anni della Galleria”, spiega Pier Galli, portavoce dell’associazione Il Salotto di Milano e consigliere Epam. “La scelta del Comune rende omaggio a uno dei monumenti della socialità meneghina, perché la Galleria non è solo uno spazio storico dove si incrociano diverse attività commerciali, è molto di più, sia per i milanesi che per le migliaia e migliaia di ospiti che ogni giorno vengono a Milano e non rinunciano ad una visita all’Ottagono. La cena di beneficenza del 13 settembre, grazie al Comune di Milano e al sindaco Giuseppe Sala, grazie a Confcommercio con Carluccio Sangalli, a Lino Stoppani presidente Epam, alla Caritas Ambrosiana, sarà il momento ufficiale delle celebrazioni. Ma l’impegno che abbiamo assunto noi, commercianti della Galleria, è di offrire ai cittadini e ai tanti turisti occasioni diverse, sempre all’altezza della nostra tradizione, per l’intero periodo delle celebrazioni. E desidero ringraziare tutti i commercianti e i ristoratori, senza dimenticare quegli esercizi che stanno attraversando un momento non facile della loro attività e che non disperano di poter continuare il loro lavoro”, conclude Galli.