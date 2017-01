Pietra d'inciampo imbrattata, Anpi: "Profonda esecrazione per l'oltraggio"

Pietre d'inciampo

L'Anpi Provinciale di Milano esprime attraverso una nota "profonda esecrazione per l'oltraggio arrecato nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 gennaio 2017 alla memoria di Dante Coen cui è stata dedicata solo il giorno prima una pietra d'inciampo a ricordo del suo arresto avvenuto la mattina del 26 luglio 1944 per odio antiebraico e della deportazione prima ad Auschwitz, poi a Bunchenwald, lager dal quale non fece più ritorno". La pietra è stata dipinta con vernice nera ed i primi ad accorgersene sono stati i parenti. Questa la denuncia fatta dallla figlia Ornella Coen: "L'abbiamo trovata coperta da una vernice nera la mattina di sabato. Mio marito lo prevedeva, io ero fiduciosa che la città avrebbe avuto rispetto. Comunque addolorata e avvilita, sono andata a comprare l'acquaragia e con mia figlia Laura siamo scese in strada a pulire. Lo trovo un oltraggio grave alla memoria di una persona che non c'è più e che non si può difendere. D'ora in poi vigileremo tutti i giorni perché questo non accada di nuovo. Credo che questo sfregio sia il frutto di un clima brutto in cui il negazionismo ha ancora molto seguito".

La condanna giunge anche dalla comunità ebraica: "Siamo addolorati e indignati, ma non ci fermeremo e continueremo a installare pietre in memoria dei nostri morti", ha affermato a Repubblica Davide Romano, assessore alla Cultura della comunità ebraica di Milano. "Sappiamo che a qualcuno queste 'Stolpersteine' danno fastidio: si chiamano 'pietre d'inciampo' non per niente.

"Questo gravissimo atto - prosegue Roberto Cenati, presidente del Comitato Provinciale di Anpi Milano nella nota - si è verificato proprio a ridosso del Giorno della Memoria e rappresenta un grave offesa a Milano, capitale della Resistenza. Queste azioni oltraggiose e provocatorie non ci fermeranno. Il Comitato "Pietre d'inciampo" costituitosi l'8 settembre 2016 continuerà nel suo programma di posa delle pietre a ricordo di chi è stato deportato a seguito della persecuzione antisemita o per la sua opposizione al regime nazifascista".