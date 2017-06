"Pigliati 'na cosa": da Milano il tour di Casa Surace con Coop e Libera

Casa Surace: "Pigliati 'na cosa tour"

Da Milano a Riccione, da Pescara ad Amatrice, fino in Sicilia: 10 città in 17 giorni. Questo è “Pigliati ‘na cosa tour”, il viaggio itinerante che Casa Surace si appresta ad iniziare per un’importante missione: consegnare “pacchi da giù” a molti fortunati fan. La factory napoletana ha organizzato, in collaborazione con Coop Lombardia, una serie di incontri speciali in giro per l’Italia per incontrare la propria community e conoscersi dal vivo.

La prima tappa è prevista per sabato 1 luglio, alle 18, a Milano, dove per l’occasione verrà organizzata una speciale asta del pesce presso l’Ipercoop La Torre (via Benozzo Gozzoli, 130). Durante l’evento sarà possibile aggiudicarsi il pesce fresco direttamente dalle mani dei pescatori che lo avranno pescato qualche ora prima. Il battitore d’asta mostrerà il prodotto alla platea e darà preziosi consigli su come conservarlo e cucinarlo, al forno o alla griglia, con tante chicche esclusive per esaltarne il sapore, conoscerne la provenienza e le caratteristiche di sostenibilità.

Immancabile il link con il mondo social. Il “Pigliati ‘na cosa tour” sarà, infatti, raccontato sulle pagine social di Casa Surace e Coop Lombardia e chiunque potrà contribuire utilizzando gli hashtag #cooplombardiaintour e #pigliatinacosatour su Facebook, Instagram e Twitter. Sarà possibile seguire anche a distanza tutte le tappe e i momenti più divertenti sui canali ufficiali di Casa Surace e Coop Lombardia, che racconteranno l’Italia dei “terroni” dei giorni nostri, con lo stile scanzonato che ha reso famosa la social community e casa di produzione partenopea.

Per ogni tappa, verrà consegnato un “pacco da giù”, oggetto di culto diventato ormai famoso in tutta Italia attraverso i video virali su Facebook dei simpatici ragazzi napoletani. "Il pacco sarà doppiamente buono – afferma Alfredo De Bellis, vice presidente Coop Lombardia - non solo i prodotti donati da Coop Lombardia contenuti all’interno sono deliziose leccornie della tradizione gastronomica del Sud, ma provengono da Libera Terra, il marchio dei prodotti che crescono sulle terre liberate dalle mafie, in Sicilia, Puglia, Calabria e Campania, e vengono dati in uso alle cooperative sociali che aderiscono al progetto".

La sfida per vincere uno dei tanti ambiti pacchi è semplice e divertente: Casa Surace ha recentemente pubblicato un annuncio sul proprio canale Facebook che invitava i propri fan a scrivere, via mail o come commento al post, il motivo per cui desidererebbero ricevere questo premio. Le storie più divertenti, emozionanti o “urgenti” verranno premiate con la consegna da parte del team di Casa Surace in persona, nella città in cui il vincitore vive, dove avrà luogo anche un grande evento pubblico aperto a tutti.



Ogni evento sarà personalizzato e pensato ad hoc in base alle caratteristiche del luogo: città come Pescara e Catania si prestano facilmente ad ospitare un’animata festa in spiaggia. Amatrice e La Portella della Ginestra saranno sede di eventi per festeggiare insieme agli abitanti di questi luoghi in fase di rinascita dopo aver affrontato mafia e terremoti.