Brera, oltre 3 mila visitatori per domenica gratis

IBrera, oltre 3 mila visitatori per domenica gratis



Oltre 3.800 ingressi alla Pinacoteca di Brera per la prima domenica gratuita del 2018 di "Domenica al Museo", la promozione del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo che prevede l'ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.



Dalla prima edizione del luglio 2014 sono stati circa 12 milioni i visitatori accolti dai musei statali, si ricorda in una nota del Mibact, 3,5 milioni solo nello scorso anno. E anche in questa prima domenica gratuita del 2018 è stata registrata, sin dalle prime ore del mattino, una grande affluenza di visitatori nei musei e nei parchi archeologici statali e nei tanti musei civici che aderiscono alla promozione. Alla Pinacoteca di Brera, 12esima fra i siti più visitati oggi in Italia, si sono registrati 3.817 ingressi.