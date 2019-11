Milano

Pineider apre in via Manzoni

Pineider apre in via Manzoni Come riportato da Pambianco News, Pineider, marchio fiorentino specializzato in carte, pelletteria e articoli da scrittura aprirà un flagship di 200 metri quadrati a febbraio in via Manzoni 12, dove prima c'era la libreria Feltrinelli, chiusa pochi mesi fa. All’interno del flagship verrà realizzata una area esperienze e relax, oltre che a un piccolo bistrò. Nel punto vendita sarà possibile vivere esperienze artigianali legate alla incisoria della carta e della pelle, si potranno inoltre fare corsi di calligrafia, scegliere il proprio inchiostro o realizzare assieme ai maestri artigiani Pineider un prodotto bespoke, unico nel suo genere. Il design dello spazio è stato affidato allo studio Paolo Badesco & Partners.