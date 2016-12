Pinocchio

A Natale siamo tutti più buoni. Aspettiamo i regali, ma ce li siamo meritati? Abbiamo fatto il nostro dovere? Beh, la costituzione è stata salvata con un no bello grosso, abbiamo adesso un governo estremamente autorevole, una rivoluzione rispetto a quello precedente. La sanità lombarda funziona alla perfezione. Il suo inventore, Roberto Formigoni, è stato insignito della medaglia d'oro al valore: pensano di regalargli anche un viaggio premio su uno yacht e un assegno per 6 anni di pasti gratis. Intanto a Cascina Merlata il consiglio comunale ha votato per realizzare nuovo commerciale e nuove edificazioni, con molta lungimiranza. In piazza Duomo abbiamo messo anche delle barriere perché non si sa mai che un camion, imbottigliato in tangenziale, possa sfuggire all'abbraccio affettuoso dei vicini e cercare di entrare nella Cattedrale a pregare. Intanto a Sesto San Giovanni hanno ucciso uno degli attentatori di Berlino, che il diavolo se lo porti. E magari sarebbe interessante sapere quanto sono fighi questi stati europei che fanno passare un ricercato internazionale una frontiera dopo l'altra e poi dicono che siamo noi l'Italietta. Più che altro, la mitraglietta, questo giro, e pure usata bene, per fortuna, da uomini sottopagati, che rischiano la vita e che se va bene non pigliano neanche una medaglia. Dobbiamo essere buoni, ancora più buoni. Anche l'anno prossimo. Dobbiamo votare ed esercitare il nostro diritto di scelta ai referendum sull'articolo 18, cercando di ironizzare e insultare il più possibile sui social chiunque non la pensi come noi. Poi abbiamo da fare la campagna elettorale a colpi di razzismo, antisemitismo, terzomondismo, leccaculismo, partitismo e anche un po' di dadaismo, che ci sta sempre bene. Se faremo i bravi Babbo Natale ci porterà nottetempo un dono fantastico. Nel 2117 ridurrà le tasse a tutti e specialmente ai lavoratori in nero. Auguri. Auguri a tutti, ma specialmente al poliziotto colpito dall'attentatore. Con Pinocchio torniamo a gennaio!