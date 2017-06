Pinocchio/ C'era una volta la Stalingrado d'Italia. E ora...

Pinocchio

C'era una volta la Stalingrado d'Italia. Vorrei tornare qualche minuto, oggi, sulla vicenda della caduta di Sesto San Giovanni. Purtroppo, nel gran marasma di dichiarazioni post elettorali, la vicenda di Sesto non si è compresa appieno. Perché Sesto è l'anima della sinistra a Nord. Per la sua storia, è superiore a Torino, e paragonabile tranquillamente a Genova. A Sesto c'è stata per lunghissimi anni la strada maestra della sinistra: servizi, integrazione, scuole, cooperative fiorenti, industrie. Ora, rimane ben poco. Le cooperative non sono più così fiorenti, i servizi vengono tagliati così come i trasferimenti dallo stato, le industrie semplicemente sono scheletri vuoti e la classe operaia non è andata in paradiso, ma si è dissolta come neve al sole. Stalingrado, forse, non è caduta. Semplicemente, non c'era già più. Così, quando Roberto Di Stefano, il nuovo sindaco, si è candidato, ha iniziato a consumare i marciapiedi con le sue scarpe, che è l'icona dell'intera campagna elettorale, come ha scritto uno dei suoi più stretti collaboratori, Marzio Brusini. E tutta la squadra, all'inizio timidamente, ci ha creduto. Hanno vinto. E la sinistra ha perso. Perché? A ridosso delle elezioni qualche esponente della sinistra orlandiana ha dato la colpa rispettivamente all'astensionismo, poi alla lontananza del partito nazionale, ai pochi fondi. Insomma, ha cercato scuse. La verità - e questo vale per tutti i sindaci che non sono stati riconfermati - è che se la gente sceglie di cambiare dopo cinque anni di governo, semplicemente vuol dire che quel governo non è stato così convincente, o che non ha saputo spiegare quel che ha fatto. Certo, poi magari rimpiangerà il cambiamento. Ma intanto il cambiamento c'è stato. E questo, in una fase elettorale, è l'unica cosa che conta.