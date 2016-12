Pinocchio

C'era una volta un Paese che doveva per forza ragionare per bande. La guerra per bande pare che sia connaturata al nostro modo di vedere la realtà, il mondo, e soprattutto la politica. O stai con Prodi o stai con Berlusconi. O sei un leghista e quindi daghele al negher, oppure sei un terzomondista cannaiolo. O sei un giustizialista manettaro oppure sei un figlio della prima repubblica un po' corrotto e chissà magari anche raccomandato. E andiamo avanti così, uno stereotipo dopo l'altro, un commento dopo l'altro. Un giornale armato contro l'altro. Personalmente non sono leghista, e neppure un terzomondista cannaiolo, ma qualcosa sull'immigrazione va pur fatto. E non sono un giustizialista, ma i ladri per me devono finire in prigione, ma solo dopo sentenza, non all'avviso di garanzia. E, guarda un po', non sto né con la Raggi né con Beppe Sala, anche se oggettivamente i casi di Roma mi sembrano infinitamente più gravi, e la situazione più complessa e compromessa di quella di Milano. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non possiamo andare avanti così. Perché penso che la maggior parte del Paese la pensi proprio come me: non è razzista ma vuole soluzioni all'immigrazione, non è giustizialista ma vuole i ladri in carcere, non è amante della politica ma vuole politici bravi e competenti a gestire la cosa pubblica. Ecco, questo è il punto. Il punto è che per l'ennesima volta siamo tornati alla guerra per bande. La partita di oggi, la battaglia di oggi nell'arena dei media è "sei del Movimento 5 Stelle, e quindi pulito, onestà onestà e tutti i giornalisti sono brutti puzzano e raccontano bugie" oppure "non sei del Movimento 5 Stelle e quindi sei sporco, dici bugie, disonestà disonestà". Alla fine in Italia vincono sempre i moderati. Chissà perché. Forse perché chi fa casino è sempre una minoranza rumorosa.