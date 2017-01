Pinocchio

C'era una volta un Paese che non dimenticava e non scordava e non perdonava. E che era ipocrita. Sempre il nostro. Ieri il sindaco di Milano Beppe Sala, per l'ennesima volta, ha riaperto il tema dell'intitolazione di una via a Bettino Craxi. Tema noto e stranoto, più o meno ogni anno in occasione dell'anniversario della morte del leader socialista, viene fuori la bagarre. Quest'anno non ha fatto differenza. Le posizioni sono note: per alcuni è solo un delinquente pregiudicato, per altri un riformista che ha sbagliato come tanti altri ed è l'unico che ha pagato davvero. Fa un po' ridere questo Paese, cresciuto sulla scorta di veri intellettuali e veri pensatori, sulle spalle di una elaborazione politica di certo superiore a quella attuale, ma anche sulle spalle di uno spendi spandi che ha lasciato le pezze al culo a quelli della mia generazione. Gli stessi che hanno mangiato a quel piatto e bevuto nella Milano da bere, e non sto parlando solo dei politici ma anche di tutti gli altri babypensionati, beneficiati da posti pubblici consulenze prebende favoritismi spesso per una manciata di voti, ed erano gente comune, comune, non politici, oggi quegli stessi danno del criminale a Bettino. Gli stessi che ieri si inchinavano, oggi si inchinano, ma per sputare. E quelli che invece dovrebbero sputare in faccia a loro, alla valanga di ipocriti schifosi che ieri mangiavano il nostro futuro e oggi vomitano odio e rancore, quelli che dovrebbero davvero ribellarsi, non fanno nulla. La loro generazione era quella del magna magna, la nostra sarà quella del silenzio masochista. Io non so se Bettino Craxi meriti una via o una piazza, non so se sia giusto dedicargliela perché è stato uno statista o se non sia giusto dedicargliela perché i giudici hanno detto che era un corrotto. So che di questa questione mi frega solo per la quantità di ipocrisia pelosa che tracima e si spande tra gente che dovrebbe adottare il mutismo come stile di vita.