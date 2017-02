Pinocchio

C'era una volta un Paese che oscillava come un pendolo. Guardiamo la storia recente di questo nostro amato e disgraziato Paese. Un tempo c'era l'impunità totale per i politici. Nessuno li indagava, perché in fondo un potente è un pericolo per tutti, anche per i magistrati. Nessuno li condannava, perché figurarsi se giudici che venivano usati per fare perizie, valutazioni, collegi arbitrali, potevano davvero permettersi di avere casini. Nessuno ne sapeva niente, perché le mani della politica elargivano gli aiuti statali ai grandi gruppi economici che avevano la proprietà dei giornali. Oggi la questione è un po' diversa. I giornali, non li legge nessuno. E quando dico nessuno, dico nessuno. Le copie totali si sono più che dimezzate in nemmeno dieci anni. E la fame di informazione si placa con l'informazione gratis, e qualche chilo di bufale assortite su Facebook. I magistrati indagano in particolar modo i politici, perché fanno curriculum. E i giudici se possono applicano con rigore draconiano la legge. Quando trovano un sindaco, consigliere, presidente di zona, parlamentare, coordinatore, presidente della bocciofila, non ci guardano per il sottile. La notizia esce subito sui giornali, e poi si procede al pubblico ludibrio. Quello che è successo a Sedriano. Intendiamoci: non ho alcuna simpatia per l'ex sindaco Celeste. Ma proprio nessuna. Però il suo comune è stato sciolto per mafia, e lui messo sotto processo. A Sedriano ha vinto il 5 stelle dopo l'inchiesta. Onestà. Poi però ieri hanno assolto Celeste perché il fatto non sussiste. Attenzione: non per prescrizione. Ma perché il fatto non c'è, non esiste, non ha mai fatto le cose per le quali era stato rinviato a giudizio. E quindi? Come la mettiamo? Il pendolo dall'impunità completa è passato sul giustizialismo più acuto e virulento. Di questo dobbiamo tenerne conto quando, al bar o alla sera, a casa, guardando il telegiornale, diamo del ladro e del corrotto a questo e a quello, magari rovinando la loro vita e quella dei loro famigliari. Perché delle volte finiscono assolti. Non avevano fatto nulla. E noi dovremmo essere costretti a vergognarci un po'.