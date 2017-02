Pinocchio

C'era una volta un Paese così, un po' strambo. Questo è un Paese nel quale vige il politically correct, salvo leggere le peggiori idiozie sui social. Questo è un Paese nel quale tutti con l'immigrazione selvaggia, oh dove finiremo signora mia, e poi hanno la colf filippina. Bene così: a Milano 3 il filippini a forza di fare i colf si sono comprati le case, e pure di lusso. Hanno fatto bene, ma non ditelo a Salvini. Questo è un Paese nel quale risuona il grido "no immigrazione", "no euro", "no auto", "no tav". Poi però di gente in giro con calesse e cavallo non ce ne è. Questo è un paese dove si chiede giustizia, e poi i processi si fanno sui giornali, e vale sia per la Raggi che Sala, allo stesso modo. Questo è un Paese dove si chiede giustizia, ma quella di popolo, quella in piazza, con la gogna, quella ingiusta. Questo è un Paese dove si va al bar, o su Facebook, che è la stessa cosa, e ce la si prende con i giornalisti, che hanno la colpa di tutto. E con i politici, anche loro colpevoli di tutto. Ci si lamenta della scarsa informazione, poi però non si paga per averla, e quando pure è gratis, come sul web, si vanno a leggere le porcherie di siti di fake news. Questo è un Paese schifosamente ipocrita, dove io non sono gay ma ho amici gay, però mio figlio spero che sia normale. Questo è un Paese schifosamente ipocrita, dove se non sei gay in certi ambienti non puoi entrare. Questo è un Paese schifosamente ipocrita dove se non sei etero in altri ambienti non puoi entrare. E parliamo di lavoro, non di locali. Questo è il Paese che abbiamo ereditato e che stiamo trasmettendo ai nostri figli. Dovrebbero prenderci a schiaffi.