Pinocchio/ C'era una volta una città che ci inorgogliva. Anche per la spazzatura

Pinocchio

C'era una volta una città che ci inorgogliva. Mentre tutti parlano di Macron, della Francia e di tutto il resto, noi vogliamo parlare oggi di spazzatura. Intendiamoci, non che la Francia non sia una notizia importante. Anzi lo è, importantissima. Solo che io penso sempre alla legge di McLuhan, ovvero che l'importanza di una notizia è direttamente proporzionale alla sua distanza dalla tua porta di casa. Ovvero, sarebbe meglio parlare, per i politici, delle cose di casa nostra, o che incidono direttamente sulle nostre vite. Ecco, io penso che se andiamo a Quinto Romano e chiediamo di Macron, non avremmo delle grandi risposte. Viceversa, oggi sui giornali c'è una notizia, finalmente buona, che dovrebbe renderci orgogliosi. Milano, con A2A, si vuole rendere completamente autosufficiente nello smaltimento di ogni tipo di rifiuto. Volete sapere che cosa vuol dire? Che mentre nella Capitale la spazzatura resta per strada, a Milano si pensa ad aprire due nuovi impianti per la raccolta differenziata. Mentre da altre parti si ficca tutto in discarica, da noi si differenzia. Questione di civiltà. I milanesi sono gente civile. In attesa che qualche ambientalista non si scagli artefattamente contro i due progetti. Venerdì sera ero a un convegno con Mattia Mor, uno che ha viaggiato per il mondo. Mi diceva: "Oggi non c'è città migliore per vivere rispetto a Milano". Questa città la amiamo, e la critichiamo. Questa città non è perfetta, ha mille problemi. Ma devo dire che ogni giorno di più penso che abbia ragione.