Pinocchio

C'era una volta una Italia che non sapeva parlare. E non sapeva neppure ascoltare. C'è qualcosa che mi sfugge, evidentemente, nel profilo che bisogna avere per essere un leader nazionale, politicamente parlando, ma anche locale, quando si parla di Regione o grandi Comuni. Io sono sempre stato convinto che prima di tutto servissero capacità. Così come un buon meccanico capisce di chiavi e cacciaviti, di rondelle e brugole, un politico quantomeno deve saper parlare italiano. Certo l'essere colti non è sempre sintomo di grande bravura. Basti guardare Mario Capanna, uno che fece un intero discorso in latino e che poi oggi viene ricordato praticamente solo perché si becca più di 3mila euro di vitalizio da Regione Lombardia. Ma se uno sbaglia tre volte su tre un congiuntivo, per iscritto tra l'altro, come ha fatto Di Maio, pretendente premier del Movimento 5 Stelle, allora forse qualche problema c'è. E qualcuno mi spieghi come si fa a fare il ministro degli Esteri senza sapere l'inglese, come Angelino Alfano. E qualcuno mi spieghi come si fa a fare il ministro dell'istruzione senza avere la laurea non perché la laurea ha un significato particolare, ma perché avere la laurea vuol dire sapere i problemi dell'Università, aver frequentato uno dei più tremendi gironi danteschi di disorganizzazione. Il problema è che in Italia non serve nulla. Serve, secondo una tradizione ipocrita, essere solo onesti. Che poi non sono neppure quello. Non sono neppure onesti. E quando lo sono, il vero problema è che non sono neppure capaci di rubare perché sono tremendamente incompetenti.