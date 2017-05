Pinocchio/ Caro Renzi, Milano sa amare ma anche... licenziare

Pinocchio

C'era una volta Milano. La bella Milano. La grande Milano. La Milano che è senza dubbio la città più avanzata d'Italia, quella dove molto è possibile. Milano è anche una città che a Matteo Renzi ha dato molto. E' stata la città del sì, la città che ha creduto nella riforma della Costituzione. La città dove Renzi ha prevalso più nettamente al congresso nei circoli e poi alle primarie, nei gazebo. La città dell'innovazione del centrosinistra, del modello Milano. La città che ospita Obama i il quale, praticamente ogni due minuti, lancia uno spottone elettorale al suo amico Matteo. Per dire: Bossi, Berlusconi, Renzi, tutti hanno avuto grandi aperture di credito da Milano. E sono diventati leader. Eppure Renzi non apprezza Milano. Questo viene da pensare a vedere l'organismo più importante della direzione nazionale dei democratici. Renzi non apprezza Milano perché parla sì di Modello Milano nei suoi comizi, ma poi coinvolge solo e unicamente toscani nei suoi disegni di sviluppo. Per dire: di milanesi ce ne sono una manciata, in direzione. Di toscani, 22. Non è una questione di campanilismo, ma di rappresentanza all'interno del più importante partito d'Italia. Il secondo che spesso diventa primo, almeno nei sondaggi, è il Movimento 5 Stelle. Che a Milano mantiene la sua testa, la Casaleggio e non solo. Ci sarà un motivo, no? Ecco, il problema di Renzi è questo. Milano ha il cuore grande, e piacciono le idee. Ma se non ricambi l'apertura, se smetti di dare idee, a Milano si sa benissimo come licenziare.