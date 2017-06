Pinocchio/ Formigoni e il frutto corrotto di Regione Lombardia

Pinocchio

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.15 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

C'era una volta il Celeste. Formigoni Roberto, governatore della Regione Lombardia. Uno che quando faceva le campagne elettorali, letteralmente, passeggiava, dando distacchi a doppia cifra al secondo. Il perché? Semplicemente perché la Regione Lombardia funzionava bene. Migliore sanità, migliore efficienza, territorio ricco e prospero. Trasporti abbastanza efficienti. Poi, il sistema si è corrotto. Corrotto come un frutto dolcissimo che pian piano marcisce. Ogni cosa ha il suo tempo, e pure il sistema Lombardia non ha più funzionato. Dapprima le inchieste, poi il collasso politico e l'avvento di Maroni. Infine il giudizio severo su Formigoni da parte dei giudici. Sei anni, e 700 pagine di sentenze che ieri abbiamo pubblicato su Affaritaliani.it Milano, e con le quali Affari ha voluto fare un e-book che possa rimanere come documento in memoria non tanto della cattiva politica, ma della buona politica che pian piano muta, marcisce, invecchia. E lascia tanta nostalgia dei primi magici tempi eroici.