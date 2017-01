Pinocchio/ Fusione Aler-MM: slogan e scaricabarile per una pessima idea

Pinocchio

C'era una volta un Paese che viveva di titoli sul giornale. Titoli. Puri e semplici. Intendiamoci: sono un giornalista e so perfettamente che un titolo deve essere non solo una vetrina, ma anche un modo per riuscire ad acchiappare il lettore e inchiodarlo là, al tuo testo. Come una bella donna che si trucca il meglio possibile quando cerca compagnia. Tuttavia, se i titoli li fa la politica, non mi pare molto sano. Perché la politica deve proporre soluzioni concrete, non superficiali, profonde. Soluzioni e non titoli. Quindi, così come diciamo da ormai moltissimo tempo che la fusione tra Atm e Trenord, e dunque l'Azienda di Trasporti Milanese e quella dei treni di proprietà regionale, è un sogno, o forse un incubo, così da tempo diciamo che la fusione tra Aler e MM per gestire in modo unitario le case popolari non è altro che una immane sciocchezza. Al solito la politica, e in questo caso Roberto Maroni, cerca la via più semplice. Invece di risanare l'enorme buco lasciato in Aler da scelte politicamente prima che managerialmente sbagliate, Maroni ipotizza l'assurdo: dare tutto a MM, cedere tutto, lasciar andar via. E i debiti? Boh. E i fondi per alimentare la nuova gestione? Boh. E la responsabilità politica di un sistema che si vorrebbe nuovo? Boh. Insomma, la soluzione è scaricare il barile, pesantissimo, su una nave sana, cioè MM. E se affonda? Cavoli del Comune, non della Regione. E dei cittadini, ovviamente, ma quelli ormai sono già abituati a citofoni rotti, cantine allagate, riscaldamenti che non funzionano e a tutta una serie di ordinarie indecenze che, questa può essere la riflessione della politica irresponsabile, forse del cambiamento non si accorgeranno neppure.