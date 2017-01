Pinocchio/ Incredibile ma vero: in un comune arriva la tassa sull'ombra

Pinocchio

C'era una volta un Paese vergognoso. Ieri leggevo una notizia davvero fantastica, anche se non lombarda, ma che dà la dimensione di quanto siamo caduti in basso. In Veneto, in un comune, è arrivata una nuova imposta: gli esercenti pagano per l'ombra. In pratica se uno mette una tenda che proietta un'ombra sul marciapiede, deve pagare. Per la precisione, 8 euro a metro quadro. Così capita che ovviamente chi occupa il suolo pubblico, come un bar con i tavolini, paghi quel che deve pagare. Ma capita anche che un macellaio, che aveva messo la tenda solo per non esporre la carne alla luce diretta del sole, debba pagare un balzello in più. Ora mi chiedo io, che paese è mai questo che tassa anche l'ombra. E poi ci si lamenta che gli imprenditori non assumono, che evadono, che scappano? La verità è che forse qualcuno ha frainteso il ruolo della pubblica amministrazione, che non è quello di reperire risorse, come spesso si sente dire ai sindaci, ma di erogare servizi. E le due cose devono essere messe necessariamente nell'ordine giusto: per erogare servizi bisogna reperire risorse. Non che bisogna reperire risorse per erogare servizi, e metterci anche magari qualche bello spreco dentro. Il problema è che in Italia si fa sempre tutto un po' all'inverso: non è che si vive per la politica, ma si fa politica per vivere; non si fa l'università per imparare, ma per ottenere un pezzo di carta; non si vota per risolvere le cose ma per protestare. Avanti di questo passo, strano a dirsi, torneremo indietro.