Pinocchio/ L'Italia, una Repubblica fondata sui ricorsi

Pinocchio

C'era una volta un Paese nel quale comandavano i giudici. Per utilizzare una frase fatta che trovo decisamente affascinante, l'Italia è una Repubblica fondata sui ricorsi. Ovviamente il problema non sono i giudici, ma chi pensa di fare politica con i ricorsi. Ah, che bello: il ricorso. Perdi? Tanto puoi sempre fare ricorso. Un'ultima preghiera, uno sparo nel buio, sperando di colpire il bersaglio. Il ricorso. Come si permette lei, io ricorro al Tar! Detto con voce stentorea, sia chiaro. Così, permettetemi oggi di prendere un po' in giro i radicali e il movimento 5 stelle. Entrambi, invece di fare della sana politica, quella che si scontra sui temi, hanno deciso di intasare un pochino di più i tribunali nostrani. I primi hanno proposto un ricorso al tar, e poi non contenti al consiglio di Stato per cercare di scalzare un posto da consigliere al Partito Democratico e prenderselo loro. Questione di diritti, si dirà. E come potrebbe essere altrimenti? Dietro ad ogni ricorso c'è un diritto. Oggi il Movimento 5 Stelle ha incassato il secondo no al ricorso al Consiglio di Stato del ricorso già bocciato dal Tar. No e no, il tuo ricorso non lo voglio. Se vuoi, ricorri in Cassazione. Lo faranno? Probabilmente no, perché costa troppo. Viene però da chiedersi quanto costi alla collettività tutto questo. Per chi avesse dei dubbi consiglio di infilarsi in una qualunque aula del Tribunale in una qualunque mattina della settimana. Respirare un po' di quell'aria. Di quelle mille cause una sopra l'altra, di questi giudici e pm e avvocati che sono costretti a saltare di palo in frasca, a ritmi elevatissimi, per un sistema che è stato costruito per non funzionare. E che i politici dovrebbero innovare, se non fossero occupati a fare ricorsi, granellini in più nell'ingranaggio, che lo inceppano ulteriormente.