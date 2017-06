Pinocchio/ La malattia di Riina e il carcere: siamo ipocriti o schizofrenici?

Pinocchio

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.15 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

C'era una volta un Paese ipocrita. Ve l'ho già detto che l'ipocrisia mi fa incazzare? Sì, ve l'ho già detto. Ma non è possibile che ogni giorno sguazziamo nell'ipocrisia che neanche un girone dantesco. Allora, pare proprio che il popolo italico, oggi, si divida sull'opportunità o meno, sulla giustizia o meno di scarcerare Toto Riina perché ne è venuta meno la pericolosità sociale, visto che è molto malato e sta morendo. Allora, chi dice su facebook che Riina deve rimanere in carcere, viene immediatamente tacciato di essere un pericoloso fascista che nega i diritti, e che lo Stato è forte proprio perchè questi diritti li tutela. Allora, giochiamo a capirci. Per me tutti i morti non sono uguali. Se hai combattuto dalla parte dei malvagi, non diventi buono solo perché muori. Figurarsi se sei stato l'emblema della mafia, se hai ucciso degli eroi. Stiamo ai fatti: Toto Riina è malato? Lo si curi in un ospedale fintantoché sta un po' meglio. Dopo, deve tornare in carcere. E là morire. Non c'è pietà, per uno come Riina. E non c'è pietà neppure per quei leoni da tastiera che si fanno bulli con le frasi di Peppino Impastato, che la mafia è una montagna di merda. Solo che invece di tirare lo sciacquone, come farei io, propongono di essere clementi con Riina. Un'ultima cosa, così mi levo un sassolino dalla scarpa. Se non piace un giornale, una radio, una tv, un giornalista, una rubrica, basta non seguirla. Non c'è bisogno di insultare. Si chiama democrazia. Purtroppo gli stessi che dicono che la mafia è una montagna di merda, poi vorrebbero Riina fuori dal carcere e i giornali che non piacciono chiusi. Se non si trattasse di becera ipocrisia, si potrebbe ipotizzare di essere di fronte a casi di schizofrenia acuta.