Pinocchio/ Le surreali polemiche sul taglio dei bus notturni Atm

Pinocchio

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.15 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

C'era una volta un Paese magnifico. Davvero. Un Paese ma-gni-fi-co. Bello. Un Paese nel quale alla riunione per discutere di una cosa si arriva tutti armati di relazioni e controrelazioni. Poi alla fine si discute per ore. E nessuno ha letto nulla né delle relazioni né delle controrelazioni. Un po' la sindrome da Facebook: tutti leggono i titoli, nessuno legge i pezzi. Brutta cosa, il fatto di non approfondire nulla. Abitua la gente a non capire niente. E se la "gente" sono i politici, e nella fattispecie i consiglieri comunali, il non sapere nulla fa il paio con il non capire nulla e soprattutto con il non decidere bene. Ora, questa lunga premessa per parlare del taglio dei bus notturni da parte di Atm. Non tutti, ovviamente, solo alcuni e solo dal lunedì al venerdì. Perché Atm li taglia? Ecco, la domanda è questa. Il prode Monguzzi, verde dal cospicuo vitalizio regionale, oggi in consiglio comunale, ha dichiarato su Facebook che lui non si adegua perché non è possibile che Atm tagli pur essendo in grande attivo. Secondo questo principio, Atm potrebbe buttare via un po' di soldi, visto che è in grande attivo. Ma qui non è questione di opinioni, ma di soldi e quindi di cifre. Noi di Affaritaliani.it Milano l'abbiamo fatto: sapete che cosa abbiamo scoperto? Che in media ogni bus notturno costa 740 euro. E che ci sono bus notturni che in media viaggiano con 3-4 persone a bordo. Ci sono corse con 2 dicesi 2 persone a bordo. Facciamo un conto? 740 euro diviso due vuol dire un costo di più di 300 euro a persona. Oltre 100 volte il prezzo del biglietto, che peraltro molto spesso i viaggiatori notturni neppure pagano. Ecco, io mi scandalizzerei non per il taglio, ma perché in Italia, fantastico Paese, la gente fa riunioni e decide cose senza sapere letteralmente nulla.