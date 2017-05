Pinocchio/ Lo spacciatore e l' "Italia Paese di m...": cacciarlo subito

Pinocchio

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.15 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

C'era una volta un Paese nel quale neppure le cose minime di buon senso arrivavano in porto. Ora, cerchiamo di capirci: se uno, tra l'altro neppure italiano (il che, non per fare il verso alla Serracchiani, ma per dire qualcosa di vero, costituisce una aggravante), ecco, se uno, neppure italiano, dice che l'Italia è un posto di merda dove si entra e si esce come fosse un hotel. Se questa persona si vanta di aver commesso reati, e spaccia droga. Se questa persona finisce davanti al Tribunale per rispondere del reato di vilipendio. Se questo reato è ancora in vigore. Perché mai questa persona non deve essere processata e condannata? E perché mai, come riferisce Franco Vanni su Repubblica di oggi, questa persona si permette addirittura di ricorrere alla Corte Costituzionale, con aggravio di costi eccetera eccetera, e non viene immediatamente buttato fuori dal paese di merda, parole sue, nel quale spaccia? Ora, va bene essere garantisti, e sa Dio quanto io sia garantista. Va bene anche essere cristiani e porgere l'altra guancia. Ma ogni tanto un calcio nel culo a questa gente che sputa nel piatto in cui mangia, che rovina il Paese che li ospita, bisognerebbe anche darlo.