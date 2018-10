Pinocchio/ Lodi e i furbetti della mensa: giustizia sì, ma senza razzismo

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.15 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

C'era una volta Lodi. Dobbiamo tornare ancora una volta a parlare dei bambini, delle scuole, delle battaglie. A Lodi, come si legge sui giornali, il sindaco ha deciso di non applicare la retta massima della mensa a quegli stranieri che non producano documentazione di non avere beni all'estero. Il procedimento burocratico è praticamente impossibile, e quindi di fatto gli stranieri vengono esclusi dalle mense. E questo è sbagliato. Perché i bambini devono, e quando si dice devono, vuol dire che è imperativo, avere tutti i diritti. Tutti. Non condivido l'odio per lo straniero. Odio profondamente l'odio contro i bambini. L'ho detto più volte: i bambini non vanno mai discriminati. Ma per i genitori furbetti, c'è da fare un altro ragionamento. Io vengo da un grande quartiere popolare di Milano. Uno di quelli dove c'è tanta povera gente. Ma anche tanta gente che se ne approfitta: gente che non paga la mensa tanto che cosa devono fare dei miei figli, mica li possono lasciare fuori. Gente che non paga il nido. Gente che non paga lo scuolabus. E visto che il servizio va avanti, finisce che a pagare di più sono quelli che già pagavano. A questo andazzo si sono uniti pure gli extracomunitari, ben istruiti da italianissimi furbacchioni. Questa cosa deve finire. A Lodi non stanno facendo la cosa giusta perché il tutto è venato di razzismo, e il messaggio che sta passando è sbagliato. Ma per tutti devono valere le stesse regole. Ricordandosi che quelli che non pagano si chiamano portoghesi non perché i portoghesi siano disonesti, ma perché gli italiani, ai tempi dell'impero coloniale portoghese, cercavano di imbucarsi a una festa riservata facendo, appunto, "i portoghesi". Insomma, non pagavano il biglietto e facevano i furbi. Poi la storia è talmente ipocrita che usiamo il termine fare i portoghesi mentre dovrebbe dire "fare gli italiani". Tanti di quelli che adesso si scagliano contro gli extracomunitari sono i primi a barare, perché è tra i poveri che le lotte sono più sanguinose. E più ingiuste. Alla politica il compito di non solleticare la pancia merdosa della gente, ma di portare giustizia. Senza razzismo ma pure senza buonismo.