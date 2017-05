Pinocchio/ Milano celebra Sant'Obama. Che di fame se ne intende...

Pinocchio Error processing SSI file



C'era una volta la città del cibo. E del paraculismo. Ne abbiamo parlato su Affaritaliani.it Milano grazie all'ironia niente affatto lieve, ma anzi pungente e mirata, di I Hate Milano. Una rubrica satirica che però racconta delle verità. Oggi la città è impazzita per Barack Obama, l'ex presidente americano. Io lo dico prima, così non mi si può dare del trumpista: non sono un fan dell'attuale presidente. Ma neanche di quello vecchio. Evidentemente non lo erano neppure gli statunitensi, considerato il fatto che hanno voluto cambiare parte politica. Ma noi siamo provinciali, e allora lo celebriamo. Guardate quanto è figo quest'uomo! Giacchetta in pelle, lattina in mano, in pieno centro. Brizzolato e con gli occhiali scuri. Che fantastico uomo. Lui ha capito tutto. Viene a parlare di buona alimentazione e fame nel mondo. Per non patirla lui, la fame, si fa pagare 850 euro a cranio per un discorso di 40 minuti. Poi, come dicevamo su Affaritaliani.it, per quanto riguarda la fame, lui è un esperto. Grazie al supporto alle primavere arabe, di fatto tutto il Nord Africa è esploso. Fate conto che in Italia siamo al record storico di migranti. Ma sì, celebriamolo Obama. Un santo. Un mito. In fondo sotto la sua presidenza c'è solo stata la più grande crisi da quella della Grande Depressione. Però non è colpa sua. Quasi quasi mi metto dietro le transenne anche io ad acclamarlo.