Pinocchio/ Milano, è ora di smetterla con l'autocelebrazione

Pinocchio

C'era una volta il senso del ridicolo. Oggi ne scriviamo duramente, su Affaritaliani.it Milano. Una reprimenda dura per una città che si sta autocelebrando da troppo tempo. In questa città, scrive la rubrica caustica I Hate Milano, si stanno verificando due spinte uguali seppur opposte. Da una parte la santificazione della metropoli, delle sue indubbie bellezze, del confronto con Roma, nella quale appare ovviamente scintillante, delle vittorie, dei soldi che ricominciano a girare, della stabilità politica, del centrosinistra largo, del centrodestra che pure aspira a vincere. A Milano sono tutti vincitori. Questa è la lettura di oggi. Però poi capita che un gruppo di fascisti riesca a deturpare un murales lungo 50 metri. E ci sono il tassista che viene morso dal culturista, l'addetto alla security pestato a sangue dalla gang. E tanto altro che abbiamo scritto e che non stiamo a ridire. Forse è giusto iniziare ad aprire gli occhi. Milano è bella, ma pure Narciso morì specchiandosi nella sua immagine riflessa. Vediamo di non fare la stessa fine.