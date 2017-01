Pinocchio/ Clan all'Ortomercato? Lo sanno tutti ma nessuno fa niente

Pinocchio

C'era una volta un Paese nel quale non si volevano risolvere i problemi. Mi fa specie che ci siano casi noti e stranoti, per i quali però non riusciamo a trovare una soluzione. Il caso è quello dell'Ortomercato. Là, tra frutta e verdura del più grande mercato d'Italia, si annida la 'ndrangheta. Lo sanno tutti, e l'abbiamo raccontato tutti che ci sono gli schiavi che scaricano cassette a tre euro l'ora, scavalcando i muri di cinta. Che c'è il pizzo. Che la struttura e il luogo non sono adeguati. Siamo andati avanti per anni a elaborare piani per trasferire l'Ortomercato ovunque. A Nord, per essere più vicini alla filiera europea. A ovest, per stare vicini a Malpensa. A sud, per le autostrade degli approvvigionamenti. A est, per Linate, in ottica italiana. Alla fine l'Ortomercato è sempre là, immarcescibile, marcio dentro, con le infiltrazioni, le violazioni, le inchieste periodiche e dei magistrati e dei giornalisti, gli schiavi che scaricano le cassette, gli ortaggi, la frutta e la verdura e un mondo colorato ma con tante zone oscure. Ma che barzelletta di Paese è questo dove la città più avanzata d'Italia non riesce a risolvere il tema dell'Ortomercato? Che barzelletta è? Vogliamo occuparcene, vogliamo metterlo in cima alla lista delle priorità? E la commissione antimafia del Comune, della cui utilità ho sempre dubitato, invece di andare in giro a sparar cazzate sui temi più disparati, perché non mette questo e solo questo come obiettivo primario da perseguire? Pulire subito frutta e verdura, altrimenti al prossimo giro vi meritate i pomodori.