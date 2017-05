Pinocchio/ Portello, Darsena, migranti: un bagno d'umiltà per Milano

Pinocchio

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.15 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

C'era una volta una città che aveva bisogno di complimenti, ma anche di qualche bastonata. Mi spiego: abbiamo celebrato Milano più volte nei giorni scorsi. Abbiamo detto che è una città avanzata, che Renzi dovrebbe tenerla di più in considerazione, che qui quasi tutto è possibile e tutte le altre belle cose. Però chi si loda si imbroda, diceva mia nonna. E allora la cronaca ci incarica di fare un bel bagno di umiltà. Mentre si organizza la marcia di Pierfrancesco Majorino, in città esplodono problemi che andrebbero proprio risolti. Per esempio: vi ricordate l'area del Portello, quella su cui doveva sorgere il nuovo stadio del Milan? Poi non se ne è fatto nulla, ma niente paura: era già pronto il progetto di Milano Alta di riquaificazione di quella parte della città. Peccato che adesso pure quel progetto è finito a carte bollate. C'è qualcuno all'ascolto di quel quartiere? Oppure vogliamo andare avanti a dire quanto siamo fighi in centro per poi lasciare il Portello così com'è? E ancora: possibile mai che da un paio di mesi e forse più il consiglio comunale sia fermo su una delibera relativa alla Darsena? Una volta che si sono messi i paletti, non si può andare oltre? E ancora: ridotto l'hub per i migranti di via Sammartini qualcuno può far dire a Majorino se la sua intenzione è aprire o meno un nuovo hub, e se i posti che avrà la nuova sistemazione saranno più o meno degli attuali, e dunque se Milano si prepara a ricevere in pianta stabile un maggiore o minore numero di profughi? Ecco, sono domande le cui risposte certificherebbero l'eccellenza di Milano, e alle quali Milano non dovrebbe rifuggire.