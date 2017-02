Pinocchio/ Processo Maroni, Expo e i pruriti attorno al caso Paturzo

Pinocchio

C'era una volta un Paese che aveva prurito. E fin qui, vabbè, se uno ha pruriti, sessuali o non, che si gratti. Il problema è quando questi pruriti arrivano in un'aula di tribunale e su questi pruriti si costruisce sopra un'accusa a un uomo politico decisamente in vista come Roberto Maroni. I fatti sono noti, e basterà poco per ripercorrerli: Maroni è accusato di aver usato una indebita pressione per far portare a Expo Spa una sua collaboratrice che non ne avrebbe avuto titolo in una trasferta in Giappone. Una trasferta che poi non si è neanche tenuta. Per giustificare l'indebita pressione, i pubblici ministeri hanno portato agli atti dell'inchiesta tutta una serie di sms che sarebbero imbarazzanti o compromettenti per Maroni. Sms della cui esistenza, adesso, dopo l'udienza di ieri, la stampa è a conoscenza. Indovinate che cosa succederà? Succederà che il prurito di sapere, che pervade tutti, porterà noi giornalisti, che quei pruriti dobbiamo soddisfare, a cercare quegli sms. Meccanismo solito e normale. Però non è neppure questo lo scandalo.

Lo scandalo vero è che si stia dibattendo da mesi di un viaggio - e si badi bene, solo del viaggio, non delle assunzioni - che non si è tenuto, perché alla fine Maroni non ci andò, per una collaboratrice che non prese neppure lei il volo, che neppure era inquadrata in Regione, ipotizzando una indebita influenza. Se davvero tutto questo non fosse motivato dal prurito, che cosa dovremmo fare adesso che il bando della Città della Salute è stato impugnato e quindi rischia di saltare l'opera? Mettiamo in carcere e buttiamo via la chiave di tutti quelli che se ne sono occupati? Volete mettere il danno per la collettività in quell'errore? Cerchiamo di rimanere con i piedi per terra, per favore. Che i politici non usino soldi pubblici per levarsi i pruriti, che i giudici non usino soldi pubblici per levare il prurito ai politici e che i cittadini non abbiano il prurito di sapere quale prurito ha il politico.