Pinocchio/ Quei mitologici personaggi della sinistra milanese e italiana...

Pinocchio

C'era una volta un Paese popolato da particolari e mitologiche figure. Non me ne vogliano gli altri partiti, ma oggi parliamo della sinistra. La sinistra ha personaggi mitici. Sono quelli del: "Ve l'avevo detto io". Generalmente sono nel Pd, dal quale si guardano ben bene dall'uscire. Del resto, quando vi entrarono, generalmente dalla porta sinistra, da Rifondazione, dai movimenti operai, dai Comunisti Italiani, capirono di essere arrivàti in paradiso. Non è sembrato loro vero infatti poter vincere (ogni tanto), senza fare un tubo e soprattutto potendo criticare sempre. Si vota tra due settimane? Fa niente: vogliamo le primarie per allargare. In città hanno accoltellato due carabinieri? Le forze dell'ordine non devono sopprimere la libertà e comunque il blitz in centrale era una cazzata. E se non siete per l'accoglienza di tutti siete dei fascisti. Vogliamo scegliere il segretario. Abbiamo scelto il segretario con le primarie e ha vinto il nostro avversario? Le primarie erano truccate. Noi stiamo con gli operai e dobbiamo avere l'ossessione delle periferie. Dove abiti? In zona uno. Che lavoro fai? Il comunicatore, cioè sempre meglio che lavorare. Su Facebook li riconosci subito. Usano sempre daje, facce ride, espressioni in romanesco. Frasi sincopate stereotipate che generalmente si concludono con "subito". Una roba del tipo: diritti per tutti. Subito. Manco avessero studiato titolisti al Manifesto (e no, non hanno studiato da titolisti al Manifesto). Si esaltano per Corbyn come se avesse vinto un gran premio d'Italia. Di Sala dicevano che era uno di comunione e liberazione. Ora è un gran sindaco perché da addosso a Renzi (o almeno, sembra a loro che dia addosso a Renzi). Perché ora è Renzi che è di destra. Sostengono i diritti dei detenuti, però sono garantisti a modo loro, e comunque Berlusconi è un mafioso perché lo ha detto Repubblica. Questa estate vanno in vacanza a Salina, visto che l'anno scorso hanno responsabilmente portato i loro soldi affittando una splendida barchetta, andiamo a fare vela, in Grecia perché poveri sono stati affamati da quella nazista della Merkel. Ah, non puoi dire loro che sono radical chic. Vietato. Pena la fustigazione corporale. Del resto, su questo almeno, hanno ragione loro, mai dire al re che è nudo.