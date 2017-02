Pinocchio/ Tassare i city users milanesi? Questa sì che un'idiozia...

Pinocchio

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.15 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

C'era una volta un Paese che diceva cavolate grosse come case. E una città piccola piccola, alla quale non piaceva proprio crescere. Voglio dirlo chiaro: l'ultima proposta dell'assessore Rabaiotti, ovvero quella di tassare i pendolari che arrivano in città perchè "usurano le strade" è ascrivibile solo al campo dell'umana stupidità. Non c'è altro da dire. Ed è ora che qualcuno lo dica, invece di trincerarci dietro al concetto: questa è la città più bella del mondo. Perché anche nella città più bella del mondo si sentono di quelle idiozie che fanno tremare i polsi. E questa è una di quelle. La logica parrebbe ineccepibile: questi bifolchi che arrivano dalla periferia usurano le nostre strade, e dunque devono pagare. Potremmo anche dire che lo smog della città e delle sue caldaie vetuste e delle auto che girano per cercare parcheggio e insomma di quel milione e trecentomila abitanti che vivono e respirano e inquinano, ecco potremmo dire che quello smog se ne va in giro, qua e là, anche in posti di campagna che non ne avrebbero proprio bisogno. E allora perché Zibido San Giacomo, o Gaggiano, o qualche altro ridente paese del Parco Sud non dovrebbe tassare i milanesi? In fondo, stanno distruggendo un bene molto più importante dell'asfalto: i polmoni. Il problema è che nessuno si sogna di farlo perché nessuno è tanto idiota da pensare che possa esistere una distinzione tra milanesi e non milanesi. Si tratta di puri confini amministrativi, e di un po' di tradizione. Per il resto non c'è differenza. Se non per qualcuno, come Rabaiotti, che pensa che ci siano gli abitanti del regno e i sudditi delle campagne. Peccato che il medioevo sia finito da un pezzo.