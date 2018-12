Pioltello, gravi problemi di usura su un tratto di tre chilometri

Disastro ferroviario di Pioltello, la relazione tecnica depositata dagli esperti nominati dalla Procura di Milano sembra rilevare notevoli problemi di usura e di scarsa manutenzione su un tratto ferroviaro di circa 3 chilometri e non solo sul giunto nel cosidetto "punto zero", quel pezzo di rotaia di 23 centimetri che si staccò il 25 gennaio scorso facendo deragliare il treno 10452 e causando la morte di tre persone. Secondo quanto mostrato in un servizio andato in onda ieri sera sul Tg3 Lombardia, gli esperti avrebbero verificato che già 400 metri prima del punto critico erano presenti delle "testate allentate", simili a quelle della giuntura sopra la quale è avvenuto l'incidente. Le cattive condizioni del giunto, sotto il quale era stata anche collocata una zeppa 'tampone', stando alle indagini, sarebbero state segnalate mesi prima dell'incidente, ma l'intervento di sostituzione sarebbe stato programmato in tempi troppo lunghi. Otto le persone indagate: due manager e quattro tecnici di Rfi e due manager di Trenord, oltre alle due società stesse.