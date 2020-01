Pioltello, Procura dà il via libera a nuovi accertamenti

Disastro di Pioltello, su richiesta di Rfi la Procura di Milano ha dato il via libera a nuovi accertamenti per fare luce su quanto avvenuto il 25 gennaio 2018. Un incidente che portò alla morte di tre donne ed al ferimento di numerosi altri passeggeri. Come riferisce il Corriere, i pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti hanno accolto l’istanza con cui il legale della società Ennio Amodio nelle scorse settimane ha chiesto una ulteriore ispezione, da parte dei suoi consulenti, dei pezzi del treno ora custoditi presso lo scalo Milano-Fiorenza. Ammessi alle operazioni tutti gli indagati, così come le parti offese, Trenord e i suoi due manager, la cui posizione è stata stralciata. Prima riunione operativa giovedì, le operazioni dovrebbero essere concluse entro la fine del mese, quindi i pm dovrebbero procedere con il rinvio a giudizio.