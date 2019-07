Pioltello, risarcimenti ai familiari delle vittime del disastro

Tragedia ferroviaria di Pioltello, sono stati definiti i primi risarcimenti ad un anno e mezzo dal tragico deragliamento del treno causato da un binario rotto che causò la morte di tre passeggere. Le rispettive famiglie hanno già ricevuto la somma concordata dall'assicurazione per conto di Rfi e Trenord. A quanto ammonta la cifra? C'è riserbo ma, come riporta oggi il quotidiano Il Giorno, si parla di alcune centinaia di migliaia di euro. Proseguono invece le trattative con la cinquantina di persone rimaste ferite. Sono invece sostanzialmente chiuse le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, con gli atti che saranno tuttavia depositati dopo la pausa estivo. Sono undici gli indagati: i vertici di Rfi e Trenord più quattro tecnici Rfi, oltre a tre ulteriori dirigenti Rfi, chiamati a rispondere in particolare dei ritardi legati alla mancata sostituzione della rotaia usurata in corrispondenza di un giunto malmesso da tempo.