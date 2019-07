Piromane di Maciachini colpisce ancora, altre tre auto incendiate nella notte

A quanto pare il presunto piromane di Maciachini è tornato a colpire nella notte. Altre tre auto sono andate a fuoco per un incendio di origine dolosa in zona Maciachini. Intorno alle 2 i vigili del fuoco sono intervenuti per una macchina in fiamme in via Roberto Bracco e per poi intevenire per altre due auto incendiate nella vicina via Legnone. A chiamare il 112 e' stata un'anziana che dal proprio appartamento ha notato un uomo muoversi con fare sospetto tra le auto. Nelle settimane scorse, nel quartiere sono state incendiate una decina di macchine. Al momento l'ipotesi piu' accreditata e' che dietro agli episodi incendiari ci sia la mano di un unico piromane seriale.