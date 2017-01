Pisapia: "Centrosinistra, non mi candido alle primarie. Ma al Pd dico che..."

Giuliano Pisapia

L'obiettivo e' dar vita ad una "alleanza non solo con il Pd ma piu' ampia, che coinvolga il civismo e le realta' locali che appartengono o sono espressione di una comunita' che vuole cambiare le sorti di questo paese. E' un cantiere sul quale non e' facile lavorare e serve grande unita' di intenti e valori e soprattutto concretezza, bisogna uscire dalle ideologie ma senza perdere i valori". Lo ha detto l'ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, spiegando a Carta Bianca su Rai3, il progetto politico a cui si sta dedicando.

"E' un insieme di realta' sociali e politiche e culturali presenti nel paese che oggi non hanno voce e non hanno una casa: il percorso che vogliamo fare e' soprattutto culturale e di assunzione di responsabilita'. In Italia ci sono oltre 8mila comuni, di questi la grande parte sono guidati da amministrazioni di centrosinistra e governano bene. Ecco, non si puo' prendere atto di questa realta' e creare una coalizione che fara' le sue scelte nel momento in cui ci sara' una sfida elettorale?", e' il percorso che Pisapia delinea.

L'ex sindaco di Milano nega di essere la "stampella di Renzi, non e' vero e non sono mai stato la stampella di nessuno. Voglio dimostrare che il Pd puo' essere vincente anziche' guardando a destra come ha fatto finora, ma guardando a sinistra e creando alleanze a sinistra con forze che esistono e sono disilluse". Quanto al dibattito interno al Pd, Pisapia taglia corto: "Il Pd ha un dibattito pressante al suo interno e non voglio entrarci". Infine, alla domanda se si candidera' alle primarie del centrosinistra qualora dovessero svolgersi, replica: "No. Io mi metto al servizio del progetto".