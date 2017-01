Pisapia come Hamon

di Franco D'Alfonso



Benoît Hamon vince le primarie in #Francia e viene bollato come "sinistra Corbyn", utopista e senza cultura di governo. A parte che Hamon è stato eurodeputato di maggioranza a trenta anni e ministro a quaranta, non proprio la storia di un outsider a vita, in base a questo schema superficiale esisterebbe una sinistra di trasformazione che rifiuta di governare ed una sinistra di governo che si rifiuta di trasformare. Questa contraddizione si chiude uscendo dagli schemi e passando per il confronto delle idee e per il pragmatismo delle cose da fare nell'oggi del governare.



Hamon vince come Corbyn, probabilmente per perdere come Bernie Sanders ma preparando il terreno e le idee alle migliaia di neo iscritti e supporter giovani del labour come del psf come dei "metropolitans" anti Trump. Saranno i nuovi leader che si formeranno a vincere, perchè le risposte della #destra, da #Trump ai #sovranisti europei sono solo l'illusione di un ritorno al passato, sia esso la Rust Belt del Michigan, le acciaierie di Manchester e della Lorena o le fabbriche d'auto di Torino. Dobbiamo farlo, presto, anche in Italia.



E per chiarezza i nostri #Sanders, #Corbyn ed #Hamon non sono D'Alema, #Bersani e gli altri della "ditta". E siccome non mi piace il "benaltrismo", non faccio un nome per questo ruolo in Italia, ne faccio due, senza averne parlato nemmeno con gli interessati: Claudio Martelli e Giuliano Pisapia , portatori di #idee, di #storia e di #passione. Se vorranno mettersi in gioco e mettersi al servizio, non necessariamente rientrando in servizio, potranno dare una buona mano.. Il tempo è adesso. #Martelli #Pisapia