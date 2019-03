Pisapia disponibile a candidarsi alle Europee in lista aperta e innovativa

In occasione di un evento al Giardino dei Giusti, Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, dichiara "Non so se da protagonista ma sicuramente da persona che si impegna ci saro'", e "se fosse necessario sono fin da ora disponibile ad essere anche in una lista, purche' sia una lista aperta". Secondo Pisapia queste elezioni sono "importanti per il futuro dell'intero Paese e dell'intera Europa". Per questo motivo è pronto da dare supporto al centrosinistra. L'ex sindaco parlando delle caratteristiche che deve avere la possibile lista, sottolinea l'importanza che sia "capace di unire inclusione innovazione e internazionalizzazione", per dare "quella svolta che e' necessaria per il Paese".