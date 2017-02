Pisapia presenta a Milano Campo progressista: con lui Laura Boldrini

Laura Boldrini e Giuliano Pisapia

"Non lo so" se ci sara' una scissione nel Pd, "non entro nel merito del Pd. Sto molto attento a quello che succede. Le scissioni pero' sono sempre divisioni di una comunita'". Cosi' l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia a margine della presentazione del suo progetto Campo Progressista, che segna la sua discesa in campo. "A me piacerebbe che ci fosse una comunita' unita, molto ampia, molto di sinistra, molto di centrosinistra, aperta al civismo: questo e' quello per cui lavoro - aggiunge - , non contro qualcuno, ma per qualcosa, per ricostruire un campo aperto all'interno del quale ci saranno spero tutti coloro che amano la buona politica. Proprio per questo oggi parliamo di buona politica". L'occasione è stata l'incontro "Futuro prossimo" al Santeria Social Club di viale Toscana, assieme a Gad Lerner, Franco Monaco e Massimiliano Smeriglio.

Campo progressista "vuole essere un luogo dove tanti che hanno perso la casa politica possano discutere, confrontarsi e costruire, dove insieme fare un programma pieno di contenuti per rilanciare il paese. Vuole essere un punto di partenza che chiaramente vuole e deve, trovare degli alleati con gli stessi valori e gli stessi principi". "Domani ci sara' una pagina che girera' con un minimo comune denominatore valoriale per iniziare a fare il programma", chiosa Pisapia.

"NON E' POSSIBILE PENSARE ANCORA DI GOVERNARE CON LA DESTRA" - Campo Progressista, il nuovo progetto di Giuliano Pisapia e' aperto a chi ha valori comuni. "E' aperto a tutti quelli che vorranno essere con noi - spiega Pisapia a margine della presentazione del suo movimento - a collaborare per allargare sempre di piu' lo spazio di coloro che si vogliono impegnare per una Italia migliore". "Non e' possibile che si pensi ancora che una parte del centro sinistra possa governare con la destra e con il centro destra. Questo non lo voglio piu' vedere. Questo e' successo perche' non abbiamo perso ma neppure vinto", ha aggiunto Pisapia.

PISAPIA: "VOLEVO ANDARE IN PENSIONE, MA C'E' BISOGNO DI BUONA POLITICA" - Recuperare l'interesse e l'entusiasmo di tanti disillusi e convogliarlo "in un campo aperto che adesso e' tutto da arare e che insieme potremmo far diventare un campo fiorito, non di speranze, ma di realta' buone per il paese e la comunita'". Cosi' l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Di sicuro quello di Campo Progressista "sara' un programma non solo di sogni e speranze - aggiunge - ma concreto, terra' conto della realta'. Di questo progetto si dice tanto, si vede il lato negativo, ma domani uscira' un documento valoriale". A chi dice che mancano i contenuti e i programmi replica che questi vanno costruiti insieme: "I miei contenuti e i programmi io li so - sottolinea - ma se non costruiamo insieme non riusciremo mai a convincere a recuperare i voti, la partecipazione e l'impegno dei tanti disillusi, di coloro che hanno creduto nel centro sinistra, nella sinistra, nel rinnovamento". "Volevo andare in pensione - continua Pisapia - ma quello che mi e' scattato e' aver visto quanto bisogno c'e' di buona politica, che significa anche rinunciare a privilegi". "Non vogliamo rottamare nessuno - assicura l'ex sindaco - Sinistra italiana faccia il suo congresso, noi staremo a guardare con rispetto. E noi chiediamo rispetto per chi come noi vuole mettere insieme" persone che hanno valori comuni. Capacita' di ascolto, confronto, no ai leader che diventano uomini soli al comando. "Credo nel noi e non nell'io. In un impegno non contro qualcuno ma per qualcosa di nuovo, un progetto, un'idea". L'ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, traccia i confini del suo progetto Campo Progressista. "Il punto di partenza e' non partire dall'alto ma partire dal basso - sottolinea ricordando che da sindaco, prima della vittoria in piazza Duomo, girava nei quartieri, tutti. Bisogna tornare a dare importanza al territorio. Dobbiamo costruire un campo aperto - aggiunge - nella maggior parte delle citta' italiane e anche a livello internazionale. Ce la possiamo fare".

"Non siamo qui a creare un nuovo soggetto politico". Lo ha precisato la presidente della Camera Laura Boldrini arrivando a un incontro sulla buona politica a Milano con l'ex sindaco Giuliano Pisapia, che ha lanciato l'idea di un campo progressista, di un campo aperto nel centrosinistra. "Si ragiona di buona politica - ha spiegato - facciamo un punto su cosa si intende per politica progressista" su come risolvere i problemi della gente che non considera problemi "i congressi o le direzioni"dei partiti . A quanti vedono in Pisapia un nuovo Prodi, Boldrini replica che sara' Pisapia a decidere. "Ma e' importante - spiega - che figure che hanno saputo governare bene si prendano la responsabilita' e si mettano a disposizione del Paese".

"La sinistra ha perso la bussola. Il problema principale sono le disuguaglianze. Che hanno molti volti, soprattutto quello sociale, poi quello territoriale, quello di genere". Cosi' il presidente della Camera Laura Boldrini durante il suo intervento alla presentazione di Campo Progressista il progetto di Giuliano Pisapia presentato questo pomeriggio a Milano. "Se questo e' accaduto senza che sia stata fatta resistenza - sottolinea - vuol dire che la sinistra si e' distratta e ha perso la bussola. Io vorrei una sinistra laburista. Non si puo' chiudere un occhio, se non due. Vorrei un'Italia ambientalista, europeista e solidale. Bisogna saper essere anche idealisti, non mollare e non rassegnarsi al cinismo. Credere in dei valori. E qui, in questa sala, c'e' gente che non scherza, mi sento a casa".