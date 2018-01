Pisapia pronto alla lotta per Gori. E accoglie i transfughi LeU

di Fabio Massa



Le foglioline sono un po' diverse. Anche perché non c'erano questioni di femminismo da sminare. Ma ci sono. I più maliziosi, ad Affaritaliani.it Milano, dicono che il nuovo simbolo di Lombardia Progressista (sinistra per Gori), potrebbe ospitare sotto le sue foglioline anche molti di Liberi e Uguali che non condividono la scelta per ora data più probabile di andare da soli alle prossime regionali. Altri, che conoscono la genesi del simbolo, dicono che le foglioline lombarde dovrebbero richiamare all'ambiente anche perché sono state "concepita" prima di quelle, in emergenza, del femminismo LeU. La questione di dettaglio serve ad introdurre un tema più ampio: che cosa faranno i pisapiani orfani di Pisapia (che rimarrà blindato e silente almeno fino alla presentazione delle liste, secondo rumors di Affari), alle prossime elezioni? I romani, a partire da Furfaro e Ferrara, che sono andati con Boldrini, ovviamente saranno in Liberi e Uguali. Alessandro Capelli chiede tempo ad Affaritaliani.it Milano: "Non ho ancora deciso, onestamente". Anche se c'è chi pensa che anche lui, alle politiche, voterà e farà votare il movimento di Grasso. A livello locale, ovvero regionale, invece, la storia è molto diversa. La lista Lombardia Progressista, con tanto di foglioline, è pronta ad ospitare tutti quelli che non vogliono votare Rosati se davvero si presenterà, perché ritengono così di disperdere il proprio voto. Anche perché c'è una buona notizia per Giorgio Gori. Pisapia farà campagna per lui, e per qualche candidato a cui è particolarmente affezionato. Nel frattempo è stata fissata l’Assemblea regionale di LeU Lombardia, che vedrà la partecipazione di esponenti nazionali, per venerdì 12 gennaio a Cinisello Balsamo.



