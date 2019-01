Piste ciclabili lombarde, stanziati 900.000 euro per renderle più sicure

Lombardia: quasi 900 mila euro per piste ciclabili nuove e sicure

La Giunta regionale ha approvato la delibera che stanzia fondi per la realizzazione e la messa in sicurezza delle piste ciclabili in Lombardia. Il provvedimento prevede che vengano destinati quasi 900 mila euro per realizzare nuove piste ciclabili e per mettere in sicurezza quelle esistenti entro il 2019.

La delibera interessa ben 12 Comuni distribuite su sette province lombarde. I centri destinatari del finanziamento sono: Monza, Giussano e Lissone (Monza e Brianza), Busto Arsizio e Saronno (Varese), Cornaredo e Magenta nel milanese, Cantu' (Como), Dalmine e Romano di Lombardia (Bergamo), Voghera (Pavia) e Lodi. "Si tratta di interventi fondamentali per la tranquillita' dei nostri ciclisti, che rientrano nel programma per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina" ha commentato l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato che ha proposto la delibera.