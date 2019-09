Pittura con la sabbia: workshop al Museo d'arte e scienza

Open day sabato 14 settembre per il Museo d’Arte e Scienza di via Quintino Sella, 4 Milano, che per l’occasione ospita l’artista senegalese Alioune Badara Ndiaye che terrà un workshop di pittura con la sabbia dedicato ad adulti e ragazzi, assistito da Viola Vento,attrice, regista e antropologa.

Durante l’apertura straordinaria di sabato 14 settembre dalle ore 10 alle 18, si potranno visitare le splendide sale del Museo, che da poco ha inaugurato anche la nuova sezione di Arte Etnografica africana con la realtà virtuale.

La pittura con la sabbia è una tecnica pittorica tradizionale del Senegal e il corso ha come obiettivo quello di farla conoscere e sperimentare. Le sabbie di diversi colori che si utilizzeranno sono naturali e provengono dal Senegal. L’insegnante darà a ciascun partecipante una tavoletta, una matita, un pennello, le diverse ciotole delle sabbie e una ciotola con la colla da condividere con gli altri partecipanti. Dopo una prima spiegazione introduttiva, accompagnata da una dimostrazione pratica, l’insegnante lascerà a ciascuno il tempo per marcare a matita il disegno che si vuole realizzare (scelta libera). Meglio cominciare scegliendo qualcosa di non troppo complesso. Una volta che questo è fatto, si comincerà con la tecnica vera e propria. Una delle difficoltà di questa tecnica consiste nello stendere la colla in modo omogeneo e in fretta, uno degli aspetti più affascinanti è quello della creazione delle sfumature e una delle cose più belle è il contatto diretto con le sabbie. L’insegnante accompagnerà passo dopo passo ogni fase del lavoro e al bisogno seguirà individualmente i partecipanti.

Alioune Badara Ndiaye nasce a Fatik in Senegal nel 1984. Dal 1992 al 2005 lavora nell’atelier dello zio a Dakar realizzando quadri dipinti con la sabbia destinati a un mercato nazionale e internazionale. Nel 2006 apre il suo atelier a HLM 1 Dakar, nello stesso periodo, insieme ad altri artisti, apre un atelier di pittura con la sabbia a Sicap Mbau, DK. Nel 2007 trasferisce l’atelier a Toubab Dialaw. A Toubab Dialaw apre anche uno spazio espositivo dando vita a laboratori di pittura con la sabbia per i bambini di strada. Nel 2011 di ritorno a Dakar apre un atelier a Liberté 6 e collabora con il centro di accoglienza per i bambini di strada del quartiere di H Grand Medine a Dakar, organizzando corsi di pittura con la sabbia per i bambini del centro. Nel 2012 partecipa alla biennale di Dakar “DAK’ART 2012”, nell’esposizione off allo spazio Complex Ker Meissa del Liberté 6 e al centro culturale Derklé esponendo quadri realizzati con pittura acrilica e a olio. Nel 2014 partecipa alla biennale di Dakar “DAK’ART 2014”, nell’esposizione off al centro culturale Derklé esponendo quadri realizzati con pittura acrilica e a olio. Dal 2015 al 2017 tiene corsi di pittura con la sabbia nella scuola americana SD International School a Dakar. Nel 2018 fa espone i suoi quadri realizzati con pittura a olio e acrilici presso il Centro Internazionale di Quartiere – Cascina Casottello, Milano. Titolo della mostra “Umanità”.