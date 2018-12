Pizzul: "Regione Lombardia abroga interventi a tutela degli extracomunitari"

"Il salvinismo passa sui territori come un rullo compressore." Cosi' il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul commenta l'abrogazione, prevista nel collegato al bilancio 2019 - 2021, della legge regionale del 1988 dal titolo "Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie".

"E' evidente che la ragione addotta dalla giunta Fontana, cioe' che la legge non e' finanziata da anni, e' solo una scusa - continua il capogruppo democratico - ci sono Comuni che fanno grandi sforzi per togliere i migranti dalla strada e la Regione gli chiude le porte in faccia. Le istituzioni guidate dalla Lega, dal Governo alla Regione, stanno perseguendo l'obiettivo di smontare il sistema di accoglienza, che era nato anche con lo scopo di evitare che i migranti finissero preda della disperazione e della criminalita'. E' l'effetto che otterra' presto la Lega, con buona pace di chi ogni giorno addita gli accampamenti improvvisati, l'accattonaggio e i reati commessi da stranieri".