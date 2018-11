Poetry Slam da Aprés Coup Milano: i poeti si sfidano sul palco

Poetry Slam da Aprés Coup Milano: sfida di poesie sul palco

Poetry Slam da Aprés Coup Milano, il tema della serata di martedì 13 novembre sarà "Adorabili mostri e tenere perversioni”. Ma cos'è un "Poetry Slam"? E’ una gara tra poeti in cui sarà il pubblico a decretare il vincitore della serata. Le regole sono semplicissime: testi scritti di proprio pugno, durata massima 3 minuti, vietati oggetti di scena, costumi, basi musicali. Enrico Pittaluga e Martina Dirce Carcano saranno i Masters of Ceremonies, sul palco si sfideranno Carlo Alfredo Bassetti, Martina Bernal, Mattia Mush Villa, Antonio Amadeus Pinnetti, Margherita Coldesina, Davide Cavicchi, Alice Simoni. Un microfono, un poeta, una voce, testi e corpo. Una giuria scelta tra il pubblico che stabilirà la poesia e la performance migliore. Poetry Slam Après-coup Milano, fa parte del campionato italiano della LIPS - Lega Italiana Poetry Slam - e sarà valevole per la qualificazione alle fasi successive del campionato nazionale 2018-2019.

Poetry Slam di Aprés Coup Milano

via Privata della Braida 5

Martedì 13 novembre ore 21