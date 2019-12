Poke House festeggia il primo compleanno con uno store speciale in Rinascente

Poke House spegne la prima candelina inaugurando il suo primo chiosco alla Rinascente di Milano (via Santa Radegonda 3). Per la sua settima insegna, il giovane format ristorativo apre dunque in una delle storiche vie del centro divenuta regina dello street food. Situato al piano terra del department store più elegante d’Italia, il chiosco - fedele allo stile e identità del brand del poke – offre ai food lover una nuova piccola “House” nel cuore pulsante dello shopping milanese.

Poke House in Rinascente, come un teatro su strada, alza il sipario dai caldi toni rosa salmone che ne adorna la facciata su un angolo di California: un trionfo di colori, materiali naturali e piante esotiche caratterizzano l’atmosfera dove vengono preparate a vista le iconiche poke bowl, ispirate rigorosamente alle ricette della West Coast.





“Il nuovo chiosco in Rinascente risponde a una tendenza sempre più diffusa della ristorazione fuori casa che si intreccia alla crescente popolarità del take away” – commentano i fondatori di Poke House Matteo Pichi e Vittoria Zanetti. – “Da qui l’idea di proporsi in una nuova veste, un chiosco, per offrire agli shopping addicted una pausa perfettamente bilanciata a metà tra lo street food e la cucina healthy in una delle aree più popolari della città”.

Oltre alle cinque signature, novità della stagione invernale una proposta di poke ‘calda’, la Venus Poke: un letto di riso venere tiepido su cui vengono adagiati, salmone cotto, avocado, formaggio feta e germogli di soia, il tutto arricchito da salse preparate sul momento con l’aggiunta di zenzero rosa e sesamo.

“La scelta del nuovo indirizzo non è affatto casuale. Da sempre individuiamo con estrema attenzione il luogo dei nostri store: vogliamo trasmettere la freschezza e il mood che ci contraddistinguono, e non semplicemente vendere un poke. Per questo privilegiamo la qualità del prodotto e zone iconiche, aspetti imprescindibili che ci hanno permesso di aprire sette locali in un solo anno e per di più in una piazza, come quella milanese, attenta sì alle tendenze, ma anche molto selettiva in fatto di cibo” – concludono i fondatori.