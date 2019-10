Polanco: "Se dico la verità, temo la reazione di Putin"

Marystehll Polanco temeva di parlare e raccontare la verità sulle "notti di Arcore" non per una possibile reazione di Silvio Berlusconi, ma perchè a taluna delle note serate avrebbe preso parte anche Vladimir Putin. Lo hanno scritto a fine marzo i pm di Milano in un decreto per richiedere intercettazioni all'epoca delle indagini sulla misteriosa morte di Imane Fadil. La Polanco, ex showgirl dominicana ospite alle serate a luci rosse ad Arcore, a fine gennaio aveva già "confidato di temere eventuali conseguenze sulla sua persona nel caso avesse detto la verita' sulle serate ad Arcore", facendo ai pm il nome di Putin. I pm avevano rassicurato Polanco perchè "eventuali serate alla presenza di Putin non erano state oggetto di indagine".