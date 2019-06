Polemica monopattini questione inutile, sarebbe meglio parlare di Atm

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

di Fabio Massa

C'erano una volta le questioni inutili. Come la polemica sui monopattini. Davvero, io non riesco a capire. Proprio per nulla. Uno vuole andare in monopattino? Ci vada. Vuole andare camminando sui trampoli? Purché non intralci la circolazione e gli altri, faccia pure quello che vuole. Qui invece si sta a parlare per settimane monopattini sì monopattini no. Roba da matti. Sarebbe meglio parlare di Atm, delle inefficienze, delle frenate improvvise. O della gara che prima o poi si dovrà fare. O della nuova società che vogliono costituire, che sarebbe una vera e propria rivoluzione. Invece no, stiamo a parlare dei monopattini. Io francamente non capisco.

Piccolo spazio pubblicità: domani si conclude Futuro Direzione Nord, la due giorni dedicata all'innovazione organizzata da me. Ci saranno il sottosegretario Buffagni e il ministro Centinaio. Allo spazio Edit di via Maroncelli, dalle 10 alle 17. Vi aspetto.

fabio.massa@affaritaliani.it