Polemiche a Monza: Allevi nomina assessore Arbizzoni di Lealtà Azione

Andrea Arbizzoni

Sta facendo molto discutere la scelta del neosindaco di Monza Dario Allevi di nominare assessore allo Sport Andrea Arbizzoni, 46enne esponente del gruppo di estrema destra Lealtà Azione, movimento nato a Milano nel 2011. A lui anche le deleghe ad eventi, tempo libero, partecipazione e consulte di quartiere. Arbizzoni era in lista con Fratelli d'Italia ed ha ottenuto 455 preferenze personali alle recenti elezioni. Non è certo un novizio: aveva già ricoperto il ruolo di assessore allo Sport dal 2009 al 2012 con il sindaco leghista Marco Mariani. E, anche tra le fila degli avversari politici, c'è chi sembra smorzare i toni. Così ad esempio il democratico Marco Lamperti, che siede tra i banchi del'opposizione: "Da avversario politico posso dire che il neo assessore Arbizzoni ha certamente legami con la destra sociale e sicuramente si definisce un uomo di destra, appartenente a movimento come Lealtà Azione. Detto questo non è un nazista e - anzi - ha un profondo senso della democrazia. Da avversario politico in consiglio comunale non gliene farò passare una dal punto di vista amministrativo, ma sulla persona non ho nulla da eccepire: lo conosco da anni e penso sia un valido e rispettoso avvesario (a differenza di alcuni suoi compagni d'arme dall'aspetto più moderato)".