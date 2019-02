Policlinico di Milano: ora la squadra della Direzione Strategica è completa

Si completa la squadra della Direzione Strategica al Policlinico di Milano: il direttore generale Ezio Belleri ha nominato Laura Chiappa alla Direzione Sanitaria e Fabio Agrò alla Direzione Amministrativa dell'ospedale, confermandoli nel loro incarico per i prossimi 5 anni.

Insieme al presidente Marco Giachetti e al direttore scientifico Silviano Bosari, il team proseguirà ora il lavoro fatto finora per sviluppare le tante attività cliniche e di ricerca della Fondazione Ca' Granda Policlinico, concentrandosi in particolare sulla realizzazione del Nuovo Ospedale, uno dei grandi progetti che vedrà i nostri direttori impegnati anche in questo inizio 2019.