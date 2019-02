Policlinico, nessun idoneo al concorso per radiologo. Indaga la Regione

POLICLINICO, 439 BOCCIATI AL CONCORSO, REGIONE LOMBARDIA INDAGA

L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha chiesto formalmente alla direzione generale del Policlinico di Milano "delucidazioni e chiarimenti" in merito al concorso pubblico dello scorso 4 febbraio per la selezione di "tecnici di radiologia" che ha portato alla bocciatura di tutti i 439 candidati. Come riferisce una nota dell'amministrazione regionale, l'assessore Gallera si e' detto "stupito e preoccupato" per la situazione e ha incaricato la direzione generale Welfare di Regione Lombardia di intraprendere le verifiche necessarie per esaminare nel dettaglio l'intera vicenda.

Dal canto suo, la Fondazione Irccs di via Francesco Sforza fa sapere che nessuno dei candidati ha ottenuto un punteggio sufficiente per arrivare a sostenere anche la prova orale ed entrare nella graduatoria valevole per l'assunzione, ma precisa che l'obiettivo dell'ospedale e' bandire in tempi brevi un nuovo concorso per le stesse posizioni professionali. "Con la speranza di poter portare i candidati migliori nella squadra del Policlinico".