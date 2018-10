Policlinico San Matteo di Pavia: primo laboratorio di stampa 3D in Italia

Innovazione, al Policlinico San Matteo di Pavia il primo laboratorio di stampa 3D in Italia

E' stato inaugurato al Policlinico San Matteo di Pavia il primo laboratorio clinico di stampa 3D in Italia. A presenziare il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita', Export e Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala.

'3D4Med', questo e' il nome del laboratorio dotato di tecnologie di stampa in grado di soddisfare richieste che si estendono dalla realizzazione di modelli anatomici per la pianificazione chirurgica a modelli destinati alla didattica o al training, il nuovo laboratorio consentira' anche lo sviluppo di strumentazione per il singolo paziente e prototipi di prodotti innovativi.

"Non e' un caso che sia nato proprio in Lombardia il primo laboratorio clinico di stampa 3D. Un grande successo grazie al lavoro del Policlinico San Matteo in collaborazione con l'universita' di Pavia", ha commentato Sala. "Quando si lavora in team, non è precluso alcun risultato".

"Il nostro 'Premio Lombardia è ricerca' dell'8 novembre va proprio in questa direzione. Premiamo le eccellenze che con le loro scoperte scientifiche, legate alla medicina personalizzata - ha aggiunto Fabrizio Sala - sono riuscite a raggiungere risultati incredibili per sconfiggere malattie rare". Il prossimo bando che andrà a finanziare progetti di ricerca sviluppati sul territorio lombardo va in questa direzione: "50 milioni di euro verranno destinati - ha chiarito Fabrizio Sala - a 10-15 progetti che svilupperanno un brevetto e lo metteranno in moto sul mercato. Premieremo i migliori, che dovranno essere in grado di fare rete e collaborare con i centri di ricerca e con tutto il mondo accademico".